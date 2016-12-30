Samanyolu Haber /Gündem / THY yemekten kıstı /30 Aralık 2016 14:27

THY yemekten kıstı

Türk Hava Yolları’nın ikram şirketi Do&Co, bir taraftan uçan aşçıların işine son verirken diğer taraftan ikram konseptinde de değişime gitti. İşte THY'nin uçaklarda yapacağı yeni ikramlar...

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THY maaştan sonra yemekten kıstı

Türk Hava Yolları bugünden itibaren ikram içeriklerinde yeni uygulamaya başladı. Dün ekiplere gönderilen duyuruda hangi hatlarda hangi ikramların sunulacağı açıklandı.

Airporthaber'in haberine göre, THY’nin sadece sıcak sandviç vereceği hatlar şunlar:

Soçi Atina Belgrad Beyrut Odessa Cluj Constanta Dubrovnik Dnipropetrovsk Ercan Kherson, Kişinev, Otopeni, Priştina, Sarajevo, Selanik, Üsküp, Sofya, Podgorica, Tiran, Varna

Sıcak sandviç ve kek vereceği hatlar şunlar:

Astrahan, Budapeşte, Erbil, Hurgada, Lubyana, Nahçivan, Prag, Salzburg, Venedik, Varşova,
Bağdat, Batum, Graz, Süleymaniye, Lviv, Napoli, Rostov, Tiflis, Viyana, Zagreb,

Bolonya, Kahire, Bakü, Kiev, Malta, Necef, Şarm El Şeyh, Tebriz, Moskova, Bari, Katania, İskenderiye, Kösice, Minsk, Zaporizhia, Stavropol, Tel Aviv, Vilnius

Öte yandan uzun uçuşlarda sıcak yemeğin yanında verilen meze tabağı da iptal edildi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kurumlardan biri olan Türk Hava Yolları, çalışanlarına 2017 yılında yapmak için Hava-İş Sendikası ile anlaştığı yüzde 4+ 4 lük zammı donduralım talebinde bulunmuştu.
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