THY isyan ettirdi!







Dün akşam THY’nin Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 22.35’te kalkması gereken TK-7257 sefer sayılı Boeing 737- 800 tipi, TC-JFR kuyruk tescilli uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 1 saat 40 dakikalık rötar ile 179 yolcusunu alarak saat 00.10’da sorunsuz şekilde havalandı. Uçağın pilotu İstanbul hava sahasına girince Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne görüşerek iniş izini istedi. Uçağın Kaptan pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuşlara kapatıldığını öğrenince divert ederek İstanbul Atatürk Havalimanı’na saat 01.08’de indi. Yolcular Atatürk Havalimanı’na iç hatlar geliş katında THY yetkililerinin olmadığını görünce yer hizmeti görevlileri ile sözlü münakaşaya girdi. Bu durum üzerine havalimanı özel güvenliği geldi. Tartışma sonunda yolcular ikna edilerek Sabiha Gökçen Havalimanı’na otobüsle götürüldü.











YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ





Uçağın yolcularından Ece Bülbül, “Ankara seferinin saat 22.30 uçağının yolcularıyız. 1 saat 40 dakika rötar yapıldı. Yazıldı. Bekledik. Hiçbir açıklama yok. Neden 1 saat 40 dakika rötar. Hadi bindik. Sonra İstanbul üstünde pilot tam olarak şöyle bir anons yaptı. Şu cümlelerle ‘Sabiha Gökçen Havalimanı kapatılmıştır. Uçuşumuzu başka bir havalimanına Atatürk Havalimanı’na dedi. THY’den bir tane yetkili yok. Bize yetkili diye yolladıkları, hepsi diyorki biz yetkili değiliz. Bize araç ayarlanmış şu an saat 02.00 Benim aracım Sabiha Gökçen’de sabah işe gideceğiz herkes gibi Sabiha Gökçen’e yollanılıyoruz. Aracımı alıp eve gideceğiz. 40 dakika bir Ankara yolculuğu için” dedi. Diğer bir yolcu Yüksel Aydın ise, “22.30 Ankara İstanbul uçağı 1 saat 40 dakika rötar yaptı. Bindik uçağa hava trafiği uçuş için çok uygun diyerek anons yaptı pilot. Görüş gayet açık güzel bir yolculuk olacak dedi. Taki geldik. Marmara denizi üzerine bu sefer pilot bir anons daha yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı kapatılmıştır. Dedi. Aynen böyle inişimiz Atatürk Havalimanı olacak dedi. Ne yapacağız diye sorduk. Bağırış çağırış şu otobüsleri ayarladılar. Bu otobüsler bizi Sabiha Gökçen’e götürecek ” şeklinde konuştu.