Samanyolu Haber /Gündem / THY ilk çeyrekte zarara uçtu! /06 Mayıs 2017 16:59

THY ilk çeyrekte zarara uçtu!

2017 yılın ilk çeyrek rakamları açıklandı. KAP'a 1.421 milyar TL zarar bildirimi yapıldı...

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları tarafından KAP’a bildirilen mali sonuçlara göre, 2017 yılı ilk çeyreğinde 1.421 milyar TL zarar ortaya çıktı.
 
 Açıklamada ayrıca, “31.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na başvuruda bulunulan Sayın Arzu Akalın, Sayın Ogün Şanlıer ve Sayın Mehmet Muzaffer Akpınar hakkında SPK’nın 02.05.2017 tarihli yazısı ile uygunluk verilmiştir” denildi. Açıklanan zarar geçen yılın 1. çeyreğinden de, beklentilerden de daha kötü.
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