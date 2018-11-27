THY ekip dinlenme odasında sahte pilot skandalı

THY'de pilot olduğunu iddia eden Levent Derelioğlu isimli bir şahsın, sadece THY uçuş ekiplerinin kullandığı dinlenme salonundan fotoğraflar paylaşması tartışmaya yol açtı.





Airporthaber'de yer alan habere göre THY'de görev yapan pilot ve kabin memurlarının uçuş öncesi son hazırlıklarını yapmak ve dinlenmek için toplandığı salona elini kolunu sallayarak giren sahte pilotun, ekip odasındaki kabin memurları ile iletişime geçerek özel ilişkiler kurduğu iddia edildi. Dikkatli uçuş ekipleri tarafından söz konusu pilotla ilgili olarak çok sayıda ihbar iletildiği açıklandı.





‘THY'DE BU İSİMDE KİMSE YOK'





İddialar üzerine Türk Hava Yolları'nda bu isimde bir pilot çalışıp çalışmadığını sorgulayan Airporthaber, THY'de ve Airbus 330 filosunda bu isimde bir pilotun uçmadığı bilgisini teyit etti. Pilot üniforması ve malzemelerini instagram hesabında paylaşarak takipçilerine pilot izlenimi veren Derelioğlu'nun bu yolla da çok sayıda kişiyle özel ilişkiler kurduğu öğrenildi.





Airporthaber'in sosyal medya üzerinden ulaştığı Tayyareci_Levo61 hesabını kullanan şahıs iddiaları yalanlayarak Airbus 330 filosunda pilot olarak görev yaptığını ve iddiaların asılsız olduğunu iddia etti. Ancak Derelioğlu, sorulara çelişkili cevaplar verdiği belirtildi.