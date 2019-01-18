Samanyolu Haber /Dünya / THY ekibi Güney Afrika'da soyuldu /18 Ocak 2019 13:26

THY ekibi Güney Afrika'da soyuldu

Türk Hava Yolları'nın Güney Afrika'ya giden uçuş ekibinin silahlı soyguna uğradığı öğrenildi.

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Servis aracının içinde kırmızı ışıkta beklerken silahlı soyguncular tarafından önleri kesilen THY personelinin değerli eşyaları soyguncular tarafından çalındı.

THY ekibinin silahla gasp edildiği olay Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde geçtiğimiz 13 Ocak'ta akşam saatlerinde meydana geldi.

O tarihte Johannesburg'ta yatıda bulunan THY ekibi şehir ile otel transferini sağlayan servis aracıyla yemek yemeye çıktı. Yemekten sonra aynı araçla otele dönüşe geçen ekibin bindiği servis aracının önü kırmızı ışıkta beklediği sırada başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen eli silahlı soyguncular şoförden aracın kapısını açmasını istedi. Bunun üzerine şoför kapısını açarken, aracın içine giren soyguncular, THY personelinden yanlarındaki değerli eşyaları vermelerini söyledi. Silah zoruyla THY personelinin değerli eşyalarını çalan soyguncular, hızla kaçarak kayıplara karıştı.

PİLOT DARP EDİLDİ

Olayın şoku üzerine hemen polis merkezine giderek şikayetçi olan THY ekibinden kaptan pilotun da saldırganlar tarafından darp edildiği öne sürüldü.

Olayın ardından THY ekibi bir sonraki uçuşta görevli olmadan Türkiye'ye dönüş yaptı. Güney Afrika polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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