'THK'ya da çok gizli ibareli kayyum talebi gitmiş'

Konuyu Artıgerçek'teki köşesine taşıyan Sibel Hürtaş, "THK Başkanı Bertan Nogaylaroğlu imzasıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılan dilekçede, görevden alınan isimlerin yerine 'kayyım atanması' isteniyor" diye yazdı.







Dilekçenin 4 Temmuz 2019'da yazıldığını kaydeden Hürtaş, 'çok gizli' ve 'çok ivedi' uyarılı mektupta, kurumun 12 asil üyesinden dokuzunun görevden alındığı belirtiliyor ve İçişleri Bakanlığı’na, görevden alınan bu isimlerin yerine “kayyım atanması” talebinde bulunulduğunu kaydetti.





Hürtaş, belgenin İzmir'de söndürülmeyen orman yangınları ile ilgili olabileceğine değindi ve ekledi:





"Nogaylaroğlu’nun görevden aldığını iddia ettiği isimler aslında görevden alınmamış, THK’nın orman yangını ihalesini “danışıklı” olarak almadığı gerekçesiyle istifa etmişlerdi. Üyeleri istifaya götüren süreç ise 2018 yılının Ekim ayında başlıyor…





Nogaylaroğlu, 2018 yılının Ekim ayında, göreve geldiğinde önce Sağlık Bakanlığı’nın kuduz ihalesine girmedi, Kapadokya’daki balon hizmetleri ve Sağlık Bakanlığı hava ambulans hizmetlerinde ise başarısızlıkları yüzünden sürekli ceza yedi. Türk Hava Kurumu’nun istifa eden yöneticilerinin iddialarına göre THK’nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kurban derisi toplama konusunda ise Diyanet’le sözlü bir anlaşma yaptı. İddiaya göre THK artık kurban derisi toplamayacak, Diyanet de bunun karşılığında THK’ya 20 milyon TL verecekti. THK kurban derisi toplamadı ama Diyanet de bu parayı vermedi. İddiaya göre Nogaylaroğlu başkanlığındaki THK’nın kaynakları bir bir eridi. Buna karşın aynı tarihlerde Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere THK Genel Müdürlüklerine çok sayıda atama yapıldı ve rektör ile genel müdürlüklere astronomik maaşlar ödenmeye başlandı. THK bu maaşları ödeyemeyince Bankalardan yüksek faizli krediler çekti. Bu atamalar beraberinde büyük bir tasfiyeyi de beraberinde getirdi.





THK yöneticilerinin iddiasına göre son tartışma ise Orman Bakanlığı’nın yangın söndürme ihalesi nedeniyle gerçekleşti.





Orman Bakanlığı, 2019 yılının Mart ayında yangın söndürme ihalesine çıktı. THK Başkanı Nogaylaroğlu, ilk ihaleye komik bir gerekçeyle, teminat mektubu bulamadığı gerekçesiyle girmedi. Orman Bakanlığı ilk ihaleyi tamamlayamadı. Bu kez pazarlık usulü ihaleye çıktı.





THK Başkanı Nogaylaroğlu bu ihaleye girdi ama 2018 ücretlerinin yüzde 40 fazlası bir fiyat teklif etti. Nogaylaroğlu bu teklifte bulunurken, THK’nın yedi uçaklık filosunda ise sadece 2 uçak faal durumda, diğer uçaklar ise atıl durumdaydı.





THK yöneticileri THK Başkanı Nogaylaroğlu’nun Kurum kaynaklarını arkadaşlarını getirdiği genel müdürlük maaşlarına harcadığını bu nedenle de uçaklar için yapılması gereken bakımların yapılmadığını ve uçakların atıl durumda bırakıldığını iddia ediyorlar.





THK’nın Orman Bakanlığı’nın yangın söndürme ihalesini kaybetmesi bu şekilde gerçekleşiyor. THK yöneticilerine göre 35 yıldır ilk kez böyle bir şey oluyor!"