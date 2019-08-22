THK, Bakan Pakdemirli'yi yalanladı: İstesinler bedava uçalım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarıyla ilgili olarak "Bu uçaklar eski, bozuk, yağ kaçırıyor" demesi üzerine konuşan bir THK yetkilisi, "Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor. Çağırsınlar, motor çalıştıralım." dedi.





Halen başkanlığını emekli Hava Tümgeneral Bertan Nogaylaroğlu'nun yaptığı Türk Hava Kurumu'nun elinde 9 adet yangın söndürme uçağı bulunuyor. Bunlardan 5'i uçuşa hazır olarak bekliyor.





Emin Özgönül'ün Sözcü'de yer alan haberine göre, üst düzey bir THK yetkilisi son dönemdeki tartışmalarla ilgili şunları söyledi:





"YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ"





"Orman bürokrasisi Sayın Bakanı yanlış yönlendiriyor. THK'daki uçaklardan 5'i faal, 4'ü Ankara'da, biri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yangınlara müdahale edecek biçimde bekliyor. Ne yağ kaçırıyor, ne eski, ne de bozuk. Hepsinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı uçuşa elverişli olduğuna dair sertifikası var. Bakımları yeni yapıldı, belgeleri alındı. Gelin desinler, motor çalıştırır gideriz."





"İÇİMİZ YANIYOR"





Karabağlar'daki yangın başladığında Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan uçağımızın park yerinden alevler gözüküyordu. Biz müdahale edemedik, içimiz yandı. Bu uçaklar bu milletin katkılarıyla, bağışladığı kurban derileriyle alındı. Yanan bizim ormanımız, uçaklar da bizim milli servetimiz."





"PARA İSTEMİYORUZ"





Biz bugüne kadar kimseyle para muhabbeti yapmadık. Beş uçağımız hazır, ‘Gelin' desinler hemen hareket edip müdahale edelim. İhaleyi, parayı düşünmüyoruz. Burası bir şirket değil. Biz siyasetin dışındayız. Uçaklardan 4'ü 1980 model, diğerleri 1970 model. Havacılıkta eski uçak yoktur bakımsız uçak vardır.





"DÜNYA KULLANIYOR"





Bizim yangın söndürme uçaklarımız Kanada yapımı CL-215 modeli. Bütün dünya bu yangın söndürme uçaklarını kullanıyor. Tüm dünyada 124 adet var ve büyük bölümü de 1970-80'lerde üretilen ancak bakımları eksiksiz yapıldığı için faal olarak kullanılan uçaklar. Bir problemi olsa Sivil Havacılık onay vermez. Biz bu uçaklarımızı yakında Teknofest fuarlarına götüreceğiz. Bozuk olan uçakla festivale katılır mıyız?





"YUNANİSTAN'A GİTTİK"





Biz geçen sene bu uçaklarla Yunanistan'daki yangına müdahale ettik ve o yangını bizim uçaklarımız söndürdü. Yangına müdahale eden kiralık helikopterlere bakın. Kazakistan'dan şuradan buradan toparlanmış, onaydan da geçmemiş."