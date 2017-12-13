Theresa May Brexit'i şarta bağladı









Ancak Theresa May, parlamentoda yaptığı konuşmada bu ön anlaşmanın gelecekteki müzakerelerin gidişatına göre de şekilleneceğine dikkat çekti.





"Bu teklif, gelecekte şekillenecek anlaşma şartlarına göre masada duruyor. Müzakerelerin ikinci aşamasına geçmede ve ortaklık kurallarını belirlemede önemi çok büyük. Eğer ortaklık konusunda anlaşmazsak bu teklif masadan geri çekilir."





Öte yandan İngiltere Brexit Bakanı David Davis, Brüksel'de geçtiğimiz hafta AB ile varılan anlaşmanın kanunen bağlayıcı olmadığını ve ticaret anlaşmasının sonuçsuz kalması halinde Brexit faturasını ödemeyebileceklerini söyledi.





İngiltere Başbakanı May ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB'ye ödeyeceği miktar ve İrlanda sınırı konusunda anlaşmaya varmıştı. İngiltere'nin AB'ye ödeyeceği miktarın 35 ile 39 milyar sterlin arasında olacağı bildirilmişti.





İngiltere hükümeti, AB ile ilişkileri kesme sürecinde milletvekillerine daha fazla gözetim yetkisi de verecek. Fakat bakanlara gerekli görüldüğü takdirde mevzuat hazırlayıp yürürlüğe koyma hakkını da tanıyor. Uzmanlar bunun parlamentoda olası bir Brexit karşıtı kanun çıkarılmasını engellemek için olduğunu belirtiyor.