Samanyolu Haber /Dünya / Theresa May Brexit'i şarta bağladı /13 Aralık 2017 17:13

Theresa May Brexit'i şarta bağladı

İngiltere Başbakanı Theresa May geçen hafta Avrupa Birliği'nden çıkış için yürütülen müzakereler çerçevesinde kaydedilen ilerlemenin hem Brexit taraftarlarını hem de karşıtlarını memnun edeceğini belirtti.

Theresa May Brexit'i şarta bağladı



Ancak Theresa May, parlamentoda yaptığı konuşmada bu ön anlaşmanın gelecekteki müzakerelerin gidişatına göre de şekilleneceğine dikkat çekti.

"Bu teklif, gelecekte şekillenecek anlaşma şartlarına göre masada duruyor. Müzakerelerin ikinci aşamasına geçmede ve ortaklık kurallarını belirlemede önemi çok büyük. Eğer ortaklık konusunda anlaşmazsak bu teklif masadan geri çekilir."

Öte yandan İngiltere Brexit Bakanı David Davis, Brüksel'de geçtiğimiz hafta AB ile varılan anlaşmanın kanunen bağlayıcı olmadığını ve ticaret anlaşmasının sonuçsuz kalması halinde Brexit faturasını ödemeyebileceklerini söyledi.

İngiltere Başbakanı May ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB'ye ödeyeceği miktar ve İrlanda sınırı konusunda anlaşmaya varmıştı. İngiltere'nin AB'ye ödeyeceği miktarın 35 ile 39 milyar sterlin arasında olacağı bildirilmişti.

İngiltere hükümeti, AB ile ilişkileri kesme sürecinde milletvekillerine daha fazla gözetim yetkisi de verecek. Fakat bakanlara gerekli görüldüğü takdirde mevzuat hazırlayıp yürürlüğe koyma hakkını da tanıyor. Uzmanlar bunun parlamentoda olası bir Brexit karşıtı kanun çıkarılmasını engellemek için olduğunu belirtiyor.
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