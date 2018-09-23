The Matrix filmi gerçeğe dönüşüyor: Beyne doğrudan bilgi yüklemek mümkün mü?









Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan HRL Labaratuvarı'ndaki araştırmacılar, öğrenim sırasında beyne gönderilecek sinyallerin bilgi edinmeyi hızlandırabileceğini buldu.





Bunun için araştırmacılar ilk etapta deneyimli bir pilotun beynindeki elektrik sinyallerini inceleyerek, bu sinyallerin haritasını çıkardı. Ardından araştırmacılar, pilotluk eğitimi alan bir grup kişinin beynine ilk buldukları bilgiler doğrultusunda sinyaller gönderdi.





Öğrenmeyi yüzde 33 iyileştirdi

Deneyler sonucunda beynine sinyal gönderilen kişilerin kontrol grubuna oranla yüzde 33 daha iyi öğrendikleri ortaya çıktı.





"Bir şey öğrendiğinizde, beyniniz fiziksel olarak değişir. Nöroplastisite adı verilen bir süreçte yeni bağlantılar oluşur ve var olanlar güçlenir." şeklinde konuşan araştırmacı Dr. Matthew Phillips, yeni bulgularının her ne kadar bilim kurguya benzese de aslında oldukça bilimsel olduğuna dikkat çekti.









Her işlev için beynin farklı bölgelerinin daha aktif olduğunu belirten araştırmacı, "Bizim sistemimizin yaptığı da öğrenme sırasında beynin o bölgelerindeki değişikliklere odaklanmak." dedi.





Beyne elektrik stimülasyonu vermek çok yeni bir teknik değil. Antik Mısırlılar, 4 bin yıl önce elektrikli balık kullanarak acılarını dindirmeye çalışıyordu. 2000'li yılların başlarından beri ise bilim insanları bu yöntemi daha etkili bir şekilde kullanabilmek için çalışıyor.





'Frontiers in Human Neuroscience' bilimsel dergisinde yayımlanan araştırma, çok daha hızlı ve etkili öğrenme tekniklerinin bulunması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.