The Guardian'dan Türkiye yorumu: Boğucu korku iklimi

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) önceki gün kaldırıldı. İki yıl süren OHAL'in kaldırılması dünya basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, yeni rejimin yasa değişikliği ile OHAL’in baskıcı ortamının kalıcı hale geleceği değerlendirmesi yaparken, The Guardian gazetesi “Boğucu korku iklimi” başlığını kullandı.





Fransız Le Monde’daki haberde, OHAL’in özellikle 15 Temmuz darbecilerini ve Kürt siyasi hareketini takip için kullanıldığına dikkat çekildi. Haberde, eleştirel gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının da OHAL sayesinde hedef alındığı kaydedildi. OHAL’in kaldırılmasının baskı ortamında herhangi bir değişiklik getirmeyeceğine dair endişelere yer verilen haberde, Meclis'e getirilen anti-terör yasasının rolüne işaret edildi. Haberde, özellikle işten atmalara devam edilmesi, valilerin yetkilerinin arttırılması ve hedefteki bireylere seyahat kısıtlaması gibi maddelerin varlığına vurgu yapıldı.





"Sadece ismen kaldırılıyor"

-Fransız Le Figaro’daki haberde de, Erdoğan rejiminin OHAL’i sadece ismen kaldıracağına yönelik endişeleri paylaştı. Haberde, AKP’nin meclise getirdiği yeni düzenlemelerle OHAL’in uygulamalarının önemli bir kısmını devam ettireceğinin altı çizildi.





-Alman Der Spiegel dergisinin online versiyonundaki haberde ise, OHAL’in sonlanmasının iddia edildiği gibi herhangi bir değişim getirmeyebileceği gerçeğine işaret edildi. İki yıllık süreçte KHK’lerle yapılan işten çıkarmalar, tutuklamalar, sürgünler ve baskılara değinilen haberde, tepki çeken yetkilerin yeni sistemde sona ermediği hatırlatıldı.





"Korku iklimi devam ediyor"

-Britanya’da yayınlanan Financial Times’daki haberde ise OHAL’de sadece darbe suçlamasıyla 75 bin kişinin tutuklandığı, 130 bin kişinin işten çıkarıldığı hatırlatıldı. Yeni düzenlemelerle OHAL’deki yetkilerin daha da genişletilmesinin hedeflendiğine dair muhalefetin görüşlerine dikkat çekildi.





-The Guardian gazetesi ise “Boğucu korku iklimi, OHAL’in kaldırılmasına rağmen devam ediyor” başlığı kullanıldı. Gazetenin Doğu muhabirlerinden Kareem Shaheen (Kerim Şahin) imzalı yazıda, “2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kaldırıldı, ancak Recep Tayyip Erdoğan muhaliflerin peşinde koşmakta kararlı görünüyor” ifadeleri kullanıldı.



