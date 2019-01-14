Samanyolu Haber /Dünya / The Guardian'a göre AB, Brexit için İngiltere'ye ek süre vermeye hazır /14 Ocak 2019 12:10

The Guardian'a göre AB, Brexit için İngiltere'ye ek süre vermeye hazır

Guardian, İngiltere Parlamentosu'nda yapılacak kritik Brexit oylaması öncesi yer verdiği özel haberinde, AB'nin İngiltere'nin AB'den çıkışı için verilen süreyi uzatmaya hazır olduğunu duyurdu.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, Başbakan Theresa May'in AB'yle yaptığı Brexit anlaşmasının beklendiği gibi parlamento onayı alamaması halinde, Brüksel'deki yetkililerin Londra'dan gelebilecek Brexit'in ertelenmesi talebine hazırlandığını yazdı.

Guardian Başbakan May'in bugün yapacağı konuşmada, anlaşmanın reddinin, İngiltere'nin AB'den çıkışını tehlikeye atacağını ve siyasete inanca feci bir darbe vuracağı uyarısında bulunacağını yazıyor.

Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin güven oylaması tehdidinde bulunduğu ve sadık Muhafazakâr Partililer'in bile May'in parlamentoda ağır bir yenilgi alacağını tahmin ettiği bir ortamda, tüm dikkatlerin bir sonraki adıma odaklandığı belirtiliyor.

Anlaşmanın reddi durumunda May'in AB'den daha fazla taviz koparmaya çalışacağını söyleyeceği ifade edilirken, AB yetkililerine göre bunu Brüksel'den daha fazla zaman talebi izleyebilir.

Temmuz'a ertelenebilir

Böyle bir talep gündeme gelirse, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın özel bir liderler zirvesi toplayabileceği ve AB'den mevcut çıkış tarihi olan 29 Mart'ın ertelenebileceği kaydediliyor.

Ek sürenin ne kadar olacağının da, erteleme için gösterilen nedene bağlı olacağı söyleniyor. Kısa bir "teknik" uzatmanın May'e anlaşmayı yeniden canlandırması ve yeniden parlamentoya sunabilmesi için ilk muhtemel adım olabileceği vurgulanıyor.

Gazeteye konuşan bir AB yetkilisi, "Başbakan iktidarda kalabilirse ve bize anlaşmayı parlamentodan geçirebilmek için daha çok zaman gerektiğini söylerse, Temmuz'a kadar teknik bir uzatma önerilebilir" diyor.

Üst düzey AB kaynaklarının da yeni bir genel seçim ya da ikinci bir referanduma gidilmesi halinde daha uzun bir ertelemenin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

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