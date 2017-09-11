Samanyolu Haber /Gündem / The Guardıan yayınladı /11 Eylül 2017 17:47

The Guardıan yayınladı

Bylock'u çökerten uluslararası raporu The Guardian yayınladı. Binlerce insanın hukuksuz biçimde tutuklandığı uluslararası raporla tescil edildi. The Guardian raporu haber yaptı.

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Bylock'u çökerten uluslararası raporu The Guardian yayınladı

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi Bylock hakkında geniş bir haber yayınladı. Haberde Bylock'la ilgili deneyimli iki hukukçu William Clegg ve Simon Baker’ın hazırladığı rapora yer verildi. 



Guardian'da "Bylock’tan dolayı insanları hapse atmak insan hakları ihlalidir" başlığıyla yayınlanan haberde dikkat çeken noktalar şöyle:

-İngiltere’de yayımlanan bir hukuk raporunda Bylock adlı yazılımı indiren kişilerin tutuklanmasının hukuk dışı olduğu belirtildi.

-Türkiye’de on binlerce kişi şifreli bir yazışma yazılımını telefonlarına indirdikleri gerekçesiyle  ya tutuklandı ya da işlerinden oldular.

-İngilitere’de yapılan hukuki bir çalışma, bunun illegal olduğunu ortaya çıkardı. Deneyimli iki hukukçu William Clegg ve Simon Baker’ın yaptığı çalışma, Bylock üzerine MIT’in yazdığı raporu inceledi.



-Araştırma sonucunda Bylock sebebiyle yapılan tutuklamaların Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırı olduğu bulundu.

-Araştırmaya göre, yazılımın herkese açık olması ve her ülkeden insanın erişebilmesi, bu yazılımı telefona indirmenin suç olmadığını açıkça gösteriyor. Dahası, bu sebeple tutuklama ve işten atmaların suç olduğunu ortaya çıkarıyor.

-Araştırma bu bulguların sonucunda, Türk hükumetinin bu yazılımın sadece bir grup tarafından kullanıldığı iddiasını asılsız buluyor.

Başka bir raporda adli bilişim uzmanı Thomas Moore,  Bylock’a hem Apple Store hem de Playstore’da yakın zamana kadar erişilebildiğini, Nisan 2014-Nisan 2016 arasında dünyanın her yanında kullanıcılar tarafından 600.000 sefer indirildiğini açıkladı.

Moore, bu yüzden yazılımın sadece bir grup veya kişilerle kısıtlı olduğunu iddia etmenin akıl dışı olduğunu ifade etti.



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