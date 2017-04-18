Samanyolu Haber /Gündem / The Guardıan: Türkiye'nin AB üyeliği toprağın altına gömüldü /18 Nisan 2017 08:34

The Guardıan: Türkiye'nin AB üyeliği toprağın altına gömüldü

İngiliz Guardian gazetesi referandumda 'Evet' sonucunun ilan edilmesi sonrası Avrupa Birliği'nde (AB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminin 'üyelik sürecini bitireceği' yönünde yorumlar yapıldığını yazdı.

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Gazetenin Brüksel muhabiri Danil Boffey’in haberinde, Brüksel, Paris ve Berlin’den Erdoğan’ın “güçleri elinde toplamasının” anayasa değişikliğinin uygulanmasına ilişkin kaygıları yükselttiği belirtildi.

Avusturya Başbakanı Christian Kern’in en doğrudan mesajı verdiği belirtilen yazıda, Kern’in referendum sonrası “AB üyelik sürecinin pratikte toprağın altına gömüldüğü” yönündeki açıklaması yinelendi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz de, “Türkiye referandumu sonrası eski günlük rutinimize dönemeyiz. AB Türkiye ilişkilerini artık dürüst bir çizgiye oturtmalıyız” demişti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça mühürsüz oyların da geçerli sayılacağını açıklamasının kanunla çeliştiği yönündeki raporu hatırlatılan haberde şu ifadelere yer verildi:

“Öte yandan, AB başkentlerinden referendum sonucuna getirilen dikkatli yanıtlar, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşmasının başarılı bir şekilde sürdürülmesi için birliğin önemine de dikkat çekiyor.”
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