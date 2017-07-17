The Guardıan: Öç duygusuyla hareket etme

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir yazı yazdıran İngiliz The Guardian gazetesi bu kez Erdoğan'ı eleştiren bir başyazı kaleme aldı ve toplu cezalandırmaya gitmemesi ve öç alma duygusuyla hareket etmemesi çağrısında bulundu.







Makalede, Erdoğan'ın gücünü pekiştirdiği ve anayasal düzenleme için cezalandırmayı bir yöntem olarak kullandığı belirtildi.





Başyazı, Erdoğan'ın gazete için kaleme aldığı yazıda "Adalete bağlıyız" vurgusu yaptığını belirtti ve ekledi: Sorun, Erdoğan'ın ne tür bir adalete bağlı olduğu.





The Guardian'daki makale şöyle devam etti:





Erdoğan, bu hafta sonu taraftarlarına yaptığı konuşmada, yargısal bir intikam şekli olarak idam cezasını getirmeyi savundu. Meclis'in idam cezasının yeniden getirilmesini onaylaması halinde 'hainlerin kafasını koparacağını' söyledi. Böylesi bir adım Türkiye'yi hem iç hem de dış politikada geriye götürür.





İdam cezasının getirilmesi, Türkiye'nin AB üyeliği müzakerelerini sona erdirecektir. İdam cezası sadece barbarca olmakla kalmayıp caydırıcı bir etkisinin olup olmadığı da tartışmalıdır. Devlete, tehlikeli gördüğü herkesi yok etme hakkı verir.





Erdoğan, darbe girişiminin ardından demokrasiyi yeniden inşa etme şansını iyi kullanmak yerine güçlerini pekiştirdi.





2019'daki seçimleri kazanmak zorunda olan Erdoğan'ın tüm muhalifleri dağılmış vaziyette: Siyaset; milliyetçi, solcu, Kürt gruplar, kargaşa içindeki ordu ve bir dönem güçlü olan ve Erdoğan'ın eski müttefiki Gülen grubu arasında bölünmüş vaziyette.





Cezalandırma, ulusal bir kimlik yaratmada bir araç değildir. Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden biçimlendirme düşüncesi her açıdan sıkıntılı, özellikle de toplu cezalandırma niyeti.