TFF'den Fatih Terim'e para vermeyeceğiz, mahkemeye gitsin cevabı

Terim’in görevine son verildiği kendisine bildirildikten sonra, TFF ile tazminatı için anlaştığı ve 1 yıllık maaşı olan 3.5 milyon Euro’nun ödeneceği iddia edilmişti. Ancak aradan geçen 2 aylık süreçte herhangi bir ödeme almayan Terim, geçtiğimiz hafta TFF’ye ihtarname çekerek 3.5 milyon Euro’yu istedi.





Geçtiğimiz günlerde toplanan TFF Yönetim Kurulu’nun gündemine Terim’in tazminat konusu da geldi.Yönetim kurulunda "tazminat ödememe" kararı ağırlık kazandı. Toplantıda bazı yöneticiler, 3.5 milyon Euro'nun (14.7 milyon TL) ödenerek konunun kapanması yönünde görüş bildirdi. Ancak daha sonra "Fatih Terim çok kararlıysa mahkemeye gitsin" görüşü ağırlık kazandı.





3.5 değil 4.66 milyon Euro isteyebilir





Bu gelişmenin ardından gözler Fatih Terim’e çevrildi. Terim, alacaklarını tahsil etmek için hukuki yollara başvurabilir. TFF ile 15 Kasım 2013’te 5 yıllık anlaşma yapan Terim’in mukavelesi, bitime 16 ay kala tek taraflı olarak feshedilmişti. Fatih Terim, kalan sürenin tamamındaki alacaklarını isteseydi, 4.66 milyon Euro'ya (19.5 milyon TL) hak kazanacaktı. Ancak, Demirören’le 12 aylık alacağı olan 3.5 milyon Euro üzerinden anlaşmaya varan Terim, daha sonra gönderdiği ihtarnamede de bu rakamı istedi.





Terim dava açarsa neler olabilir?





1) TFF’nin sözleşmeyi tek taraflı feshetme gerekçeleri haklı bulunursa, hiç tazminat ödenmeyebilir.





2) Terim-Demirören anlaşmasındaki 3.5 milyon Euro değil, feshedilen sözleşmedeki 16 aylık alacağı 4.66 milyon Euro ödenebilir.