Samanyolu Haber /Spor / TFF'den BeIN Sports açıklaması /13 Haziran 2019 21:39

TFF'den BeIN Sports açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in resmi yayıncısı BeIN Sports'un anlaşmadan çekilmek istediğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in resmi yayıncısı Katarlı beIN Sports'un anlaşmadan çekilmek istediğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada "BeIn Sports'un kulüplere herhangi bir gecikmiş ödemesi bulunmadığı" ve "ortaya çıkabilecek sorunlar ve eksikliklerin karşılıklı işbirliği içerisinde çözüme kavuşturulacağı" ifadelerine yer verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde kamuoyunda iş ortağımız Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports ile ilgili ortaya atılan tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. 

Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan beIN Sports, 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlüklerini yerine getirmiş olup, kulüplerimize herhangi bir gecikmiş ödemesi de bulunmamaktadır.

beIN Sports, 18 yıldır kulüplerimize maddi ve manevi çok değerli katkılarda bulunmuştur. BeIN Media Group CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly ile yapılan görüşmelerde de bu desteklerinin süreceği kendisi tarafından sık sık dile getirilmiştir. Tabii ki ortaya çıkabilecek olası sorunlar ve eksiklikler, karşılıklı iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulacaktır.

Federasyonumuzun, çözüm ortağımız beIN Sports'un değerli katkılarının uzun yıllar devam edeceğine inancı tamdır."

NE OLMUŞTU?

Konyaspor'da kulüp başkanı Hilmi Kulluk'un "yayıncı kuruluş BeIN Sports çıkmak istiyor" açıklamalarından sonra, Digitürk, TFF ile çalışmaya devam edeceklerini ancak bazı taleplerde bulunduklarını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası "Digitürk yeni bir anlaşma mı istiyor" sorusu gündeme gelmişti.
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