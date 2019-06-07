Samanyolu Haber /Spor / TFF'de 4 yıl sonra bir ilk oldu /07 Haziran 2019 19:34

TFF'de 4 yıl sonra bir ilk oldu

A Milli Futbol Takımı, yıllar sonra İstanbul'a dönüyor... Volkan Demirel'in maç öncesi stadı terk etmesiyle alınan karardan 4 yıl 4 ay sonra vazgeçiliyor. A Milli Takım, Anadolu'da oynadığı maçlardan sonra Eylül ayında Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edecek.

SHABER3.COM

EURO 2020 Elemeleri’ndeki Fransa maçı öncesinde TRT Spor yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Takım ile ilgili İstanbullu futbolseverleri sevindirecek bir haber verdi.

Yardımcı, “Türkiye – Andorra maçını Vodafone Park’ta oynayacağız” diyerek İstanbul’a dönüşü resmen açıklamış oldu!

A Milli Futbol Takımımız, 4 yıldır maçlarını Anadolu’daki statlarda oynuyor ve İstanbul’da 8 Haziran 2015 tarihinden bu yana hiçbir hazırlık karşılaşması oynamadı.

16 Kasım 2014 tarihinde Kazakistan ile oynanan EURO 2016 Elemeleri maçı öncesinde Volkan Demirel’in, TT Arena’da bir kişiyle tartışıp, ısınmayı yarıda bırakmasıyla yaşanan kriz sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alıp, maçları Anadolu’ya taşıdı.

TFF, Volkan Demirel’in stadı terk ettiği maç sonrasında sadece Bulgaristan ile oynanan hazırlık karşılaşmasını Kasımpaşa’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynattı ve A Milli Takım bir daha İstanbul’da hiç maça çıkmadı.

A MİLLİ TAKIM 4 YIL 4 AY SONRA İSTANBUL’A DÖNÜYOR

8 Haziran 2015’deki Bulgaristan maçı sonrasında ağırlıklı olarak Konya’da maçlara çıkan milli takım ayrıca Antalya, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Trabzon’da maçlara çıktı.

EURO 2020 Elemeleri’ndeki ilk hafta maçını Moldova ile Eskişehir’de oynayan A Milli Takım, ikinci iç saha maçında ise Fransa ile Konya’da karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, 5. hafta maçında ise Andorra’yı 7 Eylül 2019 tarihinde Vodafone Park’ta ağırlayacak ve 4 yıl, 4 ay sonra İstanbul’a dönmüş olacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TFF'de 4 yıl sonra bir ilk oldu Sonraki Haber >>

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:47