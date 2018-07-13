Samanyolu Haber /Gündem / Tetikçi yazar: Sol medyaya da operasyon yapılacak /13 Temmuz 2018 10:31

Tetikçi yazar: Sol medyaya da operasyon yapılacak

AKP tetikçisi Cem Küçük, kendisi hakkında Adnan Oktar'ın müridi diyen Fidel Okan'ın sözlerine imalı operasyon tehdidinde bulundu.

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Adnan Oktar ve grubuna operasyon yapıldığı günlerde ortadan kaybolan Cem Küçük yazdığı son yazıda ilginç imalarda bulundu. AKP destekçisiyken gözden düşen Fidel Okan ve AKP'nin perde gerisindeki destekçilerinden Oda TV'ye operasyon olacağını öne sürdü.
Küçük yazısında ilginç ifadeler kullandı:

(...)

F...’cülere yardım ve yataklık eden komünist isimli sözde avukat da çok yakında aynı muameleyi görecek, merak etmeyin. Ben ne yazıyorsam hep oldu ve olacak. Ben kurusıkı atmam ve soruşturmadan yazmam.
Önümüzdeki süreçte birçok başka operasyon da olacak. DEVLET hem sağda hem solda büyük temizlik yapacak ve irili ufaklı tüm suç örgütleri temizlenecek. Nasıl sağdaki Alpaslan Kuytul çetesi göçertildiyse, aynı şekilde soldaki suç örgütleri de temizlenecek. Suç örgütlerinin medya organları vardı ve şimdi DEVLET hepsine el koydu.
Aynı şekilde soldaki sözde medya görünümlü suç örgütleri de göçertilecek. O medya organlarına da el konacak. Öyle bir durumda da tüm anaakım medya İstanbul Emniyetimizin yapacağı tüm operasyonları desteklemek zorundadır. Yani yarın “Karanlık Oda Suç Örgütü” adında bir örgüte de sabaha karşı operasyon yapıldığında tüm anaakım medya destekleyecektir.
Aksi hâlde bu bir çifte standart olur ve ahlaksızlık olur. DEVLET nasıl ki sağdaki suç örgütlerine operasyon yapıyorsa soldaki suç örgütlerine de operasyon yapacak ve tam temizlik olacak. Türkiye, medya organlarını kullanan suç örgütlerinden ve çetelerden tam olarak arınacak. Türk medyası da bu sayede daha temiz ve şeffaf bir mecra olacak
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