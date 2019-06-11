Teşviğe rağmen otomotivde büyük düşüş

Otomotivde kriz şartları giderek ağırlaşıyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın mayıs ayında yüzde 55 daralarak 33 bin 16 adete geriledi.





Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Mayıs ayında otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,6 düşüşle 27 bin 126 adede indi.

HAFİF TİCARİ SATIŞLARI YÜZDE 62 AZALDI

Hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemler kıyaslandığında yüzde 62,07 düşüşle 5 bin 890 adete geriledi.

Otomobil satışları yılın ilk beş ayında ayında geçen yıla göre yüzde 48,71 azalarak 120 bin 354 adet, hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde yüzde 52,56 azalarak 32 bin 102 adet seviyesine geriledi.

VERGİ TEŞVİĞİ DE İŞE YARAMADI



Geçen yıl getirilen ve 2019 sonuna kadar uzatılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve hurda teşviği sektörü krizden çıkarmaya yetmedi.





2018 yılında yüzde 30 düşüşle 620 bin 937 adet seviyesine inen otomobil satışlarının 2019 yılında 350 bin-400 bin adet aralığına ineceği tahmin ediyor.





