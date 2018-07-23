Samanyolu Haber /Ekonomi / ‘Testi kırıldı, Temmuz 2019’da ne konuşacağımız belli’ /23 Temmuz 2018 15:12

‘Testi kırıldı, Temmuz 2019’da ne konuşacağımız belli’

Seçim sürecinde başlayan döviz krizi, 24 Haziran sonrası kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Yabancı yatırımcının çıkışları da yeni kabine sonrası daha da hızlandı.

Yolun sonuna geldik



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal gibi isimlere yer vermeyip ekonomiyi damadı Berat Albayrak’a teslim etmesi piyasalarda şok etkisi yarattı. Daha önceki analizlerinde Türkiye’nin çok zor bir durumda olduğunu, eğer bu şekilde gidilirse ciddi bir daralma döneminin geleceğini söyleyen Para Analiz’den Atilla Yeşilada, gelinen noktayı satranç oyununa benzetiyor.

“Temmuz 2019’da ne konuşacağımızı çok iyi biliyorum” diyen Yeşilada “Biz kandırıldık, aslında IMF en iyi dostumuz. Zaten IMF kredisinin faizi de çok ucuz. Bize başka kimse kredi vermiyor ki?” söylemlerinin ayyuka çıkacağını öngörüyor.

“Testi kırıldı kardeşim, artık ardından ağlamaya, ya da Japon tutkalı aramaya gerek yok. Yapışmaz, bir daha su taşımaz” görüşünü dile getiren Yeşilada, Hazine’nin başına getirilen Berat Albayrak’ın “Piyasalarla kavga yok. İktisadi hayatı doğru gören, kurgulayan, Türkiye’nin en kaliteli insan kaynağına sahip kurumlarının başında gelen Merkez Bankası analizlerini yaparak gerekli adımları atacak” sözlerini hatırlatıyor.

Salı günü Merkez Bankası kritik faiz kararını verecek. Gözler bu karara çevrildi. Yeşilada’ya göre TCMB 125-150 baz puan faiz artıracak. 

Peki ya sonra? Bu faiz artırımı enflasyonu düşürür mü?  

Yeşilada, “Hayır, çünkü para politikası edilgen, yani enflasyondaki gelişmeleri geriden takip ediyor” diyor ve ekliyor:

“Ayrıca, maksadınız enflasyonu %5’e indirmek değil, döviz kurundaki artışı engellemek olduğuna herkes inanmış durumda. Böylesine kredibilite kaybeden bir MB’nın enflasyona karşı başarılı olmasını için 2 önkoşul var. Bir, Başkan RTE çıkıp ”Ben vazgeçtim, yüksek faiz yüksek enflasyona neden olmuyor. Tam tersidir” diyecek.  Aksi halde, fırsat bulduğunda Ankara’nın hemen faiz düşüreceğini biliyor ekonomik aktörler. İki, enflasyonu baskılayacak faiz en az REEL %5 olmalı, yani %20, ve TCMB bunu her ay TCMB Beklenti Anketi’nde ölçülen 24 aylık beklentiler %5’e ininceye kadar değiştirmeyeceğini da taahhüt etmeli. Yapabilir misiniz?  Maça sıkı mı?”

Ekonomist Yeşilada, sözü işin sonunda ne olacağına getiriyor ve “resesyon” diyor. Yanılma ihtimaline de açık kapı bırakan Yeşilada, “Faiz artışı enflasyonu bastırdı diyelim, dünyada parasala sıklışatırmayla enflasyonu düşürüp iç talebi gebertmemek diye bir model yok. İç talebi geberttin, TL de değe kazandı,  ihracat yavaşladı. Şirketler daha şimdiden 24 milyar dolar kredi yeniden yapılandırmış ki iflasın nazikçesidir. Sizce kaç şirket daha batar, kondordato ilan eder?” diye soruyor.
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