Tesla hissedarları Musk'ı kovmaya çalışıyor....









Yıllık yönetim kurulu toplantısında hissedarlar, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Elon Musk'ın yanı sıra kardeşi Kimball Musk dahil üç yönetim kurulu üyesinin görevden alınması teklifini oylayacak.





Oylamayı gündeme getiren hissedarlar, son dönemde yaptığı yatırımların bir sonucu olarak art arda zarar açıklayan Tesla'nın kurucusu Musk'ın yetki alanının sınırlandırılmasını talep ediyor.





Ancak ABD merkezli finans haber kanalı CNBC, Tesla'nın büyük hissedarlarının Musk'tan yana olduğunu yazdı.





CNBC'ye konuşan ve Tesla'nın en büyük 20 hissedarından birisi olan bir yatırımcı, bugünkü oylamada Musk'a destek vereceğini söyleyerek, "Apple kurucusu Steve Jobs ve Elon gibileri dahi insanlar. Onlara ya inanırsınız ya da inanmazsınız" dedi.





Morningstar varlık yönetimi şirketinden hisse piyasası uzmanı David Whiston ise "Elon'u Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan indireceklerine inanmıyorum. Eğer Elon'a inanmıyorsanız ne diye Tesla hissedarı olasınız ki?" diye sordu.