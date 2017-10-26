Samanyolu Haber /Gündem / Ters tişört ve ters kelepçe! /26 Ekim 2017 20:09

Ters tişört ve ters kelepçe!

Muğla'nın Bodrum İlçesi’ndeki bir otel personeli, 'Hero’ yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Resepsiyonist 'Hero' tişörtünden gözaltına alındı

Marmaris Davası'nda sanık askerlerden birinin giymesiyle başlayan ancak bir süredir görülmeyen 'Hero' operasyonlarına bir yenisi eklendi. 

Bodrum Gümbet Mahallesindeki bir otelde çalışan kişinin 'Hero’ yazan tişört giydiği bilgisine ulaşan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri harekete geçti. Otel resepsiyonunda bulunan şüpheli, üstündeki tişörtle birlikte gözaltına alındı.

Şahıs emniyete götürülürken tişörtü ters giydirildi ve ters kelepçe takıldı.

 Gözaltına alınan kişinin otelde resepsiyonist olarak çalışan, spor eğitmenliği de yapan Ö.C.K (30) olduğu öğrenildi.
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