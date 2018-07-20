Samanyolu Haber /Gündem / Terörist sanılıp ateş edilen asker hayatını kaybetti /20 Temmuz 2018 08:57

Terörist sanılıp ateş edilen asker hayatını kaybetti

Giresun'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir asker, terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

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Olay gece saatlerinde Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında meydana geldi. Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen oprasyonu yürüten Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki bir asker, iddiaya göre tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana gitti. Bu sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan kobra tipi zırhlı araçtaki askerler ormanlık alanda hareketlilik fark etti, bölgeyi ateş altına aldı.

Olayda ormanlık alana giden askere isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan asker kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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