Terörist saldırıda yaralanan askeri otobüsle eve yolladılar

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi kırsalında 31 Ağustos günü yürütülen operasyon sırasında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2. Motorize Piyade Taburu 5. Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı’nda görevli er Muzaffer Yalçındağ, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından otobüsle memleketine gönderildi.





Yakınlarının yaralı askerin otobüsle gönderildiğini haber vermesi üzerine durumu öğrenen Milletvekili Burcu Köksal, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ambulans istedi. Otobüsten sekerek inen yaralı asker, gelen ambulansa bindirilerek durumu kontrol edildi. Milletvekili Köksal ve dernek başkanı Kumartaşlı askere durumunu sordu. Yaralı asker daha sonra ambulansla evine gönderildi.





“YARALI ASKERİMİZİ YOLCU OTOBÜSÜYLE GÖNDERİYORLAR”





Milletvekili Burcu Köksal, “Söylenecek çok şey var aslında ama en başından beri söylüyoruz, ‘şehit ve gaziler arasında ayrım yapmayın’ diyoruz. Ama ne yazık ki bugün de olduğu gibi Hakkari’de hain terör saldırısında yaralanan askerimizi yolcu otobüsüyle gönderiyorlar. Söylenecek çok şey var ama iktidarın şehit ve gaziler arasında ayrım yaptığının en güzel kanıtı” dedi.