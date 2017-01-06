Samanyolu Haber /Spor / Terör olayları sebebiyle Türkiye'de yapılacak iki organizasyon iptal ediliyor /06 Ocak 2017 10:43

Terör olayları sebebiyle Türkiye'de yapılacak iki organizasyon iptal ediliyor

Arka arkaya patlayan ve önlenemeyen bombaların ardından 2017 takvimi içerisinde yer alan Erzurum Kış Oyunları ve Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatları tehlikeye girdi. İki organizasyonun da Türkiye'den alınma ihtimali belirdi.

Terör olayları sebebiyle Türkiye'de yapılacak iki organizasyon iptal ediliyor

Önümüzdeki ay Erzurum'da yapılması planlanan ve halen hazırlıkları yoğun bir şekilde süren Avrupa Genç Olimpik Kış Festivali'nin yapılmama tehlikesi belirdi.

Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda organizasyonun iptal edilmesi yönünde karar alınacağı da EOC yetkilileri tarafından doğrulandı. EOC Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Uğur Erdener'in tüm çabalarına rağmen, EOC'nin Erzurum Kış Oyunları'nı iptal edeceği öğrenildi.

Yine Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında Samsun'da yapılması planlanan İşitme Engelliler Olimpiyatı (Deaflympics) da iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıya. İptallerin ardından Türkiye'de güvenliğin sağlanamaması, terör eylemlerinin engellenememesi olduğu ifade ediliyor. 

Uzunca bir süredir hazıklıkları yapılan iki organizasyonla ilgili olumsuz kararların resmileşmesi, bugüne dek yapılan tüm çalışmaların boşa gitmesine neden olacak.
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