Samanyolu Haber /Gündem / Terim'i döven adamın heykeli dikildi /02 Eylül 2017 13:01

Terim'i döven adamın heykeli dikildi

Eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen Selahattin Aydoğdu'nun heykeli yapıldı. Heykelin üzerinde, "Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu" ifadesi yer alıyor.

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Hürriyet'ten Deniz Boy’un haberine göre, sosyal paylaşım sitesinde organize olan Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrencisi bir grup, Aydoğdu'nun heykelini yaptı.

'BEKLEMİYORDUM'

Uluslararası bir spor sitesinin desteğiyle yapılan heykelin üzerinde, "Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu" yazıyor.

Aydoğdu ise, "Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. 

Çeşme Alaçatı'da bulunan Yüzevler Kebap'ın sahibi Aydoğdu, geçtiğimiz aylarda Terim ve damatlarıyla kavga etmişti. Terim olayın ardından görevinden istifa etmişti.
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