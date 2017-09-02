Terim'i döven adamın heykeli dikildi

Hürriyet'ten Deniz Boy’un haberine göre, sosyal paylaşım sitesinde organize olan Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrencisi bir grup, Aydoğdu'nun heykelini yaptı.





'BEKLEMİYORDUM'





Uluslararası bir spor sitesinin desteğiyle yapılan heykelin üzerinde, "Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu" yazıyor.





Aydoğdu ise, "Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.





Çeşme Alaçatı'da bulunan Yüzevler Kebap'ın sahibi Aydoğdu, geçtiğimiz aylarda Terim ve damatlarıyla kavga etmişti. Terim olayın ardından görevinden istifa etmişti.