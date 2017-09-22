Terim bir yıllık alacağı için yargıya gitti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 26 Temmuz’da Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden aldığı Fatih Terim, TFF’ye ihtarname gönderdi. Terim’in avukatı tarafından çekilen ihtarnamede, sözleşmede yer alan "1 yıllık alacaklar" istendi.





Fatih Terim, TFF ile 15 Kasım 2013’te imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre, başarı primleri hariç senede 3.5 milyon Euro (14.6 milyon TL) ücret alıyordu. Bitimine 16 ay kala mukavelesi tek taraflı olarak feshedilen Terim, TFF’den 12 aylık alacaklarını talep etti.





Terim ile Demirören, 26 Temmuz’da TFF’nin Levent’teki binasında yaptıkları görüşmede, tazminat için 3.5 milyon Euro karşılığında sözlü olarak anlaşmaya varmış, ancak bu anlaşma resmi yazıya dökülmemişti.





Fatih Terim’in, aradan geçen 2 aylık sürede kendisine herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle avukatı aracılığıyla ihtarname gönderdiği bildirildi.