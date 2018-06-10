Samanyolu Haber /Dünya / Teravih sonrası Kabe'de intihar /10 Haziran 2018 13:12

Teravih sonrası Kabe'de intihar

Kâbe'de tavaf yapılan avluda bir kişi üçüncü kattan atlayarak intihar etti

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Kabe'nin geçtiğimiz günlerde bir intihara sahne olduğu belirtiliyor. Teravih namazı sonrası 3’üncü kattaki korkuluklara çıkan bir kişi, kendini boşluğa bıraktı. Tavaf yapan binlerce kişinin olduğu bölüme düşüp ağır yaralanan adam, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ölüm güvenlik kameralarına da yansıdı. Buna göre intihar eden kişi 3. kattan kendini boşluğa bırakıyor.

Suudi Arabistan basını, intihar eden kişinin 26 yaşındaki Fransa vatandaşı Ezozo Botobya olduğunu duyurdu. 8 Haziran 1992 doğumlu olan Botobya’nın intihar için doğum gününü seçtiği belirtildi.
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