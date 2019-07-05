Tepkilere daha fazla dayanamayan Arınç maaşını KHK mağdurlarına bağışladı

Eski TBMM başkanı ve AKP kurucusu Arınç, Habertürk TV’de Veysi Ateş’in programında son zamanlarda kendisi hakkında yapılan tartışmalara bir kez daha değindi.





Arınç, YİK üyeliğinden aldığı maaşla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlara şu sözlerle yanıt verdi: “Maaşımın ne olduğunu bilmiyorum. Ben ya Bosna ya da Kosova’daydım. Telefon ettiler, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Japonya’ya gitmeden önce istişare kurulu ile görüşmek istiyor’ dediler. ‘Ben Bosna’dayım’ dedim. Sayın Cemil Çiçek’le konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Ne tavsiye ediyorsunuz, haftada bir mi, ayda bir mi’ diye sormuş. Ne maaş artışı, ne maaş Allah lillah için konuşulmadı dedi. 13 bin diyen de, 18 bin diyen de sosyal medya. Şunu karıştırdılar. Bazı bankaların yönetim kurulu üyeliklerine de bazı siyasi arkadaşlarımız atandı, haklarıdır, bir şey demiyorum.”





Arınç, halihazırdaki maaşı konusunda şunları söyledi: “Ben başbakan yardımcısı iken bir emekli bir de milletvekili maaşım vardı. Ben ikinci maaşımın hemen hemen yarısını burs olarak dağıtıyordum, hanım da öyle yapıyordu. Bir kısmıyla da zekatımıza mahsup buradan dağıtıyorduk. Şimdi ben tek maaşa kaldım. Tek maaş yetmeyince arabuluculuk yapmaya başladım. Ofisimin masraflarını karşılıyor. Buradan gelecek olan para ne kadarsa yarısını burs, yarısını da KHK’larla mağdur olan binlerce kişi var. Daire başkanı adam, dava açılmamış, takipsizlik kararı alınmış, ama görevine iade edilmemiş. Bir kısmının eşi evlere temizliğe gidiyor, yumurta satıyor. KHK’larla işlerinden atılmış, beraat kararı almış, kovuşturmaya yer olmadığı kararı alınmış insanlar var. Benim çevremde, ailemden insanlar var. Yoksa ceza alanlarla ilgili bir şey demiyorum.”