Samanyolu Haber /Gündem / Tepkiler gelince ‘Öğretmene performans notu’ sisteminden vazgeçiyorlar /25 Kasım 2017 09:42

Tepkiler gelince ‘Öğretmene performans notu’ sisteminden vazgeçiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmenlere not verilecek sistemden geri adım atmaya hazırlandığı bildirildi.

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MEB bürokratlarıyla yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen’in yaptığı Kurum İdari Kurulu (KİK) ekim ayı toplantısında alınan karara göre düzenlemenin bu haliyle uygulanmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Öğretmen Strateji Belgesi’yle öğretmenlerin ‘zorunlu performans sistemi’ne tabi tutularak, her dört yılda bir sınava girmesi öngörülüyordu.

Düzenlemede gözden geçirilecek bir başka uygulamaya göreyse sözleşmeli öğretmenlik modeli.

Habere göre, strateji belgesinde kadrolu öğretmenlik modeli yerine daha önce KHK ile getirilen sözleşmeli öğretmenlik modelinin kalıcı olması planlanıyordu.

Toplantıda on iki ilde pilot uygulamaya konan 413 bin 500 öğretmen için performans değerlendirmesi konusunun da ele alındığı belirtildi.

Pilot illerde başarısız

Öğretmenlere, velilerin, öğrencilerin, okul yöneticilerinin ve diğer meslektaşlarının not vermesinin önünü açan ve bütün eğitim sendikalarının tepki gösterdiği sistemde de geri adım atıldı.

Bu kapsamda çalışma raporunda “Pilot illerde denenmeye başlanan, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan, öğretmenlerin performans değerlendirmesi uygulamasına son verilmelidir” denildi. Bu kararla, uygulamanın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce değerlendirmesi istendi.

Yapılan toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çeşitli gerekçelerle açığa alınan ve ihraç edilen öğretmenlerin durumu da gündeme geldi. Bakanlığın bu konuda devreye girmesi için girişimlerde bulunması ve MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
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