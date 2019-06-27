Samanyolu Haber /Gündem / Tepkiler gelince AKP Türbeye kafe açmaktan şimdilik vazgeçti /27 Haziran 2019 09:21

Tepkiler gelince AKP Türbeye kafe açmaktan şimdilik vazgeçti

AKP’li Tokat Belediyesi’nin türbeye kafe açma skandalı, yoğun tepkiler üzerine iptal edildi.

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Tokat ve Anadolu’nun manevi önderlerinden olan Şeyh Meknun Hazretleri’nin türbesinin hemen yanında canlı müzikli bir eğlence mekânının açılmasına izin veren Tokat Belediyesi, halk karşı çıkınca saygısız kararından geri adım attı.

Olayın medyaya yansıması ve halk arasında yayılmasının ardından skandal karar iptal edildi. Tokatlı vatandaşlar, İslami ve toplumsal değerler hiçe sayılarak alınan karardan geri adım atan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’dan, türbenin hemen yanındaki umumi tuvaletlerin de kaldırmasını istedi. 


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