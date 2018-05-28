Samanyolu Haber /Dünya / Tepkiler artınca İsveç bayrağı da yasaklandı /28 Mayıs 2018 12:30

Tepkiler artınca İsveç bayrağı da yasaklandı

İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Nacka Lisesinde yıl sonu kutlamalarında İsveç bayrağının yasaklandığı bildirildi.

SHABER3.COM

BİRKAÇ gün önce İsveç dışında bütün ülkelerin bayraklarının yasaklandığı belirtilirken, gelen tepkiler üzerinde okul yönetiminin İsveç bayrağını da yasakladığı belirtildi. Nacka Lisesi Müdürü Helen Bejmar, yasaklama kararını doğrularken kararın elektronik posta yolu ile bütün öğrencilere ulaştırıldığını söyledi. Lisenin 700 öğrencisi bulunduğunu kaydeden Bejmar, şunları söyledi:
“Yıl sonu kutlamalarında okulun bahçesine 700 öğrenci ve birçok yakını geliyor. Binlerce kişi kutlamalara katılıyor. Son yıllarda kutlamalarda açılan bayrakların politik içerikli kullanıldığına tanıklık ettik. Politik içerikli bazı bayrakların da ortaya çıktığını gördük. Bunun önüne geçmek için okulun flaması dışında diğer bayrakların hepsi yıl sonu kutlamalarında yasaklandı.”
Bejmar, hangi bayrakların hangi politik gerekçeyle kullandığı sorusuna da cevap vermek istemediğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tepkiler artınca İsveç bayrağı da yasaklandı Sonraki Haber >>

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:05:59