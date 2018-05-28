Tepkiler artınca İsveç bayrağı da yasaklandı

BİRKAÇ gün önce İsveç dışında bütün ülkelerin bayraklarının yasaklandığı belirtilirken, gelen tepkiler üzerinde okul yönetiminin İsveç bayrağını da yasakladığı belirtildi. Nacka Lisesi Müdürü Helen Bejmar, yasaklama kararını doğrularken kararın elektronik posta yolu ile bütün öğrencilere ulaştırıldığını söyledi. Lisenin 700 öğrencisi bulunduğunu kaydeden Bejmar, şunları söyledi:

“Yıl sonu kutlamalarında okulun bahçesine 700 öğrenci ve birçok yakını geliyor. Binlerce kişi kutlamalara katılıyor. Son yıllarda kutlamalarda açılan bayrakların politik içerikli kullanıldığına tanıklık ettik. Politik içerikli bazı bayrakların da ortaya çıktığını gördük. Bunun önüne geçmek için okulun flaması dışında diğer bayrakların hepsi yıl sonu kutlamalarında yasaklandı.”

Bejmar, hangi bayrakların hangi politik gerekçeyle kullandığı sorusuna da cevap vermek istemediğini söyledi.