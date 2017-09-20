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TEOG'u kaldırırken kime sordunuz?
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TEOG'u kaldırırken kime sordunuz?
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20 Eylül 2017 02:08
TEOG'u kaldırırken kime sordunuz?
Türk Eğitim sistemi deniyor ama yanlış anlaşılmasın ağız alışkanlığı... Eğitim Sistemsizliği
3 Dakikada eğitim sistemi
Türkiye’de eğitim politikası nasıl belirleniyor?
Ahmet Bozkuş, ülkede sabahtan akşama değişen eğitim sisteminin nasıl değiştirildiğini bir video ile gözler önüne serdi.
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TEOG'u kaldırırken kime sordunuz?
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