Samanyolu Haber /Gündem / TEOG'u kaldırırken kime sordunuz? /20 Eylül 2017 02:08

TEOG'u kaldırırken kime sordunuz?

Türk Eğitim sistemi deniyor ama yanlış anlaşılmasın ağız alışkanlığı... Eğitim Sistemsizliği

3 Dakikada eğitim sistemi

Türkiye’de eğitim politikası nasıl belirleniyor?

Ahmet Bozkuş, ülkede sabahtan akşama değişen eğitim sisteminin nasıl değiştirildiğini bir video ile gözler önüne serdi.
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3 Dakikada eğitim sistemi

3 Dakikada eğitim sistemi

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