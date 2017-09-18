TEOG kalkıyor yaşasın (mı?)

Kalkıyor da ne oluyor bilmiyoruz.







Ne olacak onu da bilmiyoruz gelecek günlerde belli olacak kervan yolda düzülür nasıl olsa.





Bir yola çıkalım da...





Kararı veren makam çok ekonomik. Yeri geldiğinde aile bakanı (3 çocuk yapın), yeri geldiğinde Ekonomi Bakanı (Merkez Bankası başkanı bu işten anlamıyor ben daha iyi biliyorum) yeri geldiğinde Milli Eğitim Bakanı (TEOG sınavını kaldırdım)...





Ne iş yaparsın, her iş yaparım. Yani hiç bir işten anlamam.





Daha öncesini söylemiyorum son 14 yıldır kaç Milli Eğitim Bakanı, kaç sınav sistemi değişti. Doçent, Profesör unvanlı milletvekilleri işin ehli olduğu düşünülerek Milli Eğitim Bakanlığı makamına getirildi.





Ama onlardan daha yüksek titri olan biri... Üniversite diploması olmayan bir Ordinaryüs Profesör... Bir gecede en iyi, en güzel, en mükemmel yolu buldu, sınavı kaldırdı oldu bitti...

Ne gerek var şu bakanına, bu bakanına... O her şeyden anlıyorum diyor nasıl olsa...





Ama kararı hükümet verecek. Yani ben kararımı verdim uygulayacaksınız.





Ülkenin geleceği şöyle olacakmış, böyle olacakmış, aileler şunu yaşayacakmış, bunu yaşayacakmış çok da önemli değil.





En basit bir ticari işletme açarken bile piyasa araştırması yapar, dükkanın yeri konusunda günlerce araştırma yaparsınız.





Ama burası Türkiye. Ülkenin geleceğini etkileyecek bir karar bir gecede alınır.





Türkiye'nin gelecek 20-30 senesinin köküne kibrit suyu dökülüyor haberiniz ola.





Aslında neler döndüğünü işin içinde olan bizim gibi eğitimciler çok iyi biliyor.





Anlatayım...





İmam Hatip Ortaokullarının ve İmam Hatip Liselerinin durumunu içler acısı.





Eğitimin ilk dört yılında başarı ortalamaları düşük olan öğrenciler İmam Hatip ortaokuluna yığıldı. Ailenin ilgilenmediği, eğitim veremediği çocuklar da buralara gönderildi.





Sonrasında ise İmam Hatiplerin 7 ve 8. sınıfında başarılı çocuklarını İmam Hatip'ten alan alana. İmam Hatip Ortaokullarının 8. sınıflarında başarılı öğrenci sayısı 5. sınıftaki yüzdeye göre bir hayli düşük.





Çocuğum biraz ahlaklı olsun, biraz daha iyi eğitim alsın, iyi biri olsun diye bir ümitle gönderenler büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.





Çünkü ortam hayal ettikleri gibi değil.





İmam Hatip Liselerinin üniversite sınavında başarıları malum.





Toplumda ve eğitim camiasında bilinen bu başarısızlık bu sene TEOG sınavları ile İmam Hatip Ortaokulları için de istatistiklere girecekti. Ama nasip olmayacak galiba. Durum fark edildi ve emir büyük yerden geldi.









A.C.T / Bir eğitimci