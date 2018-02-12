Samanyolu Haber /Gündem / Tenzili rütbe yapılınca istifa etti /12 Şubat 2018 16:13

Tenzili rütbe yapılınca istifa etti

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etti.

SHABER3.COM

'Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu' ve 'genç kaynana şehvet uyandırır' sözleriyle yeniden gündeme gelen Şenocak, daha önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmış ve geçtiğimiz günlerde göreve iade edilmişti. 

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Şenocak, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilirken son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti.

Şenocak, 'tenzil-i rütbe' olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa ettiği öne sürülüyor
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