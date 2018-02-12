Tenzili rütbe yapılınca istifa etti

'Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu' ve 'genç kaynana şehvet uyandırır' sözleriyle yeniden gündeme gelen Şenocak, daha önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmış ve geçtiğimiz günlerde göreve iade edilmişti.







Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Şenocak, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilirken son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti.





Şenocak, 'tenzil-i rütbe' olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa ettiği öne sürülüyor