Temsilciler Meclisi'nden İkinci sevkiyatın ardından Trump’a Türkiye çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, “Başkan Trump, ABD yasaları gereği, S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamalısınız. Türkiye’nin menfaatlerine en iyi Kremlin ile değil ABD ile ortaklık hizmet eder” ifadeleri yer aldı.





ABD’de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını savunuyor ve Başkan Trump’a baskı yapıyor. Bu bağlamda Washington Yönetimi, Türkiye’yi ilk sevkıyatın ardından ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.





Ancak Donald Trump, Türkiye’nin selefi Barack Obama döneminde Rusya’ya mecbur bırakıldığını savunuyor ve bu nedenle de Ankara’ya daha fazla yaptırım uygulamaktan kaçınıyor.





S-400 hava savunma sistemlerine yönelik Rusya’dan Türkiye’ye ikinci sevkıyat dün başlamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib’deki son durumu masaya yatırmak üzere Moskova’daydı…





Ankara'ya ilk sevkıyat 12 Temmuz’da yapılmış ve 25 Temmuz itibarıyla tamamlanmıştı. S-400 parçalarını taşıyan toplam 30 uçak Türkiye’ye inmişti.