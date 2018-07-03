Samanyolu Haber /Ekonomi / Temmuz'da memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı belli oldu /03 Temmuz 2018 10:46

Temmuz'da memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı belli oldu

Altı aylık enflasyonun %9,17 olması sonrası memur ve emekli maaşlarına %5,17 enflasyon farkı yansıtılacak.

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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklenenin üzerinde aylık yüzde 2,61 artış gösterdi. 

6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak kaydedildi.

Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklilerine zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkı yansıtılacak.

Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
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