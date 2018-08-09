Samanyolu Haber /Ekonomi / Temmuz'da en fazla kar eden parasını Euro'ya yatıran oldu /09 Ağustos 2018 11:07

Temmuz'da en fazla kar eden parasını Euro'ya yatıran oldu

Temmuz ayında en fazla reel getiri eurodan sağlandı.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının temmuz ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Blomberg'İn haberine göre geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,07, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,3 ile euroda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar yüzde 1,04 oranında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 0,58, külçe altın yüzde 1,89, BIST 100  endeksi yüzde 3,02 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,33 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 2,27, mevduat faizi yüzde 0,63 oranında yatırımcısına kazandırırken külçe altın yüzde 0,7, BIST 100 endeksi yüzde 1,84 ve DİBS yüzde 3,17 oranında kayba neden oldu.

Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,57 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,5, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,22 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,4, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

- Yıllık en çok euro kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,25 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Diğer taraftan BİST 100 endeksi yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,97 oranında kaybettirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Temmuz'da en fazla kar eden parasını Euro'ya yatıran oldu Sonraki Haber >>

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:56:55