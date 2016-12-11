



Yayın esnasında kullanılan dil ise sosyal medyada gündem oldu.





Tüm ülkenin bir olup acıyı paylaştığı esnada A Haber muhabirinin sarf ettiği 'İtfaiye ve temizlik görevlileri patlamanın izlerini siliyor' şeklindeki sözleri toplumu incitti...

RTÜK tarafından getirilen yayın yasağını takmayan Havuz Medyası, olay yerinden canlı yayınlarını sürdürüyor.