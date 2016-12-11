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'Temizlik görevlileri patlamanın izlerini siliyor'
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'Temizlik görevlileri patlamanın izlerini siliyor'
/
11 Aralık 2016 03:19
'Temizlik görevlileri patlamanın izlerini siliyor'
Havuz Medyası'nın patlama sonrası olay yerinden yaptığı canlı yayında kullandığı dil vicdanları yaraladı...
A Haber: Temizlik görevlileri patlamanın izlerini siliyor
RTÜK tarafından getirilen yayın yasağını takmayan Havuz Medyası, olay yerinden canlı yayınlarını sürdürüyor.
Yayın esnasında kullanılan dil ise sosyal medyada gündem oldu.
Tüm ülkenin bir olup acıyı paylaştığı esnada A Haber muhabirinin sarf ettiği '
İtfaiye ve temizlik görevlileri patlamanın izlerini siliyor
' şeklindeki sözleri toplumu incitti...
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