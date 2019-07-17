Samanyolu Haber /Gündem / Temiz Toplum Derneği: Uyuşturucu kullanma yaşı 8'e düştü /17 Temmuz 2019 23:30

Temiz Toplum Derneği: Uyuşturucu kullanma yaşı 8'e düştü

Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın 2019 yılı raporuna göre, Türkiye'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerde dikkat çekici bir artış var.

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Avrupa Birliği (AB) Uyuşturucu Ajansı'nın 2019 yılı raporuna göre, Türkiye'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerde dikkat çekici bir artış var. Türkiye'de neden uyuşturucu kullanma yaşı 8'e düştü? 

Madde bağımlılığıyla mücadele ne aşamada? Devletin aldığı önlemler yeterli mi? Madde bağımlılığı konusunda kamu ve STK işbirliği yeterli mi? Temiz Toplum Derneği'nin Genel Başkanı Bilal Ay, Hakan Aksay'a yorumladı.

40 KİŞİDEN BİRİ UYUŞTURUCU KULLANIYOR

Sentetik uyuşturucu tehlikesinin kolay ulaşılabilirliği ve ucuz olması dolayısıyla arttığını dile getiren Ay, "İstanbul'da uyuşturucu kullanan insan sayısı 500 bin civarında. Bu da demek oluyor ki sokaktaki her 40 kişiden 1'i uyuşturucuya bulaşmış durumda." dedi.  

Uyuşturucu kullanım yaşının 8'e düştüğüne vurgu yapan Ay, gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu rakamın daha da küçük yaşlara düşebileceğini ifade etti. 

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