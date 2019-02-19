Samanyolu Haber /Politika / Temelli'ye iki ayrı soruşturma /19 Şubat 2019 14:09

Temelli'ye iki ayrı soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında, Van'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temelli'nin HDP İl Başkanlığı'nca 19 Aralık 2018'de düzenlenen 'Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmanın içeriğinde suç unsuru olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Başsavcılık, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan Temelli'nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında 'görevsizlik kararı' vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Temelli'ye iki ayrı soruşturma Sonraki Haber >>

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:18:17