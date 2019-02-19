Temelli'ye iki ayrı soruşturma

HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında, Van'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.







Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temelli'nin HDP İl Başkanlığı'nca 19 Aralık 2018'de düzenlenen 'Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmanın içeriğinde suç unsuru olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Başsavcılık, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan Temelli'nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında 'görevsizlik kararı' vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.