Temelli: Bunlar hırsız. Kayyımlar halıyı, klimayı çalmışlar

Temelli şöyle dedi:







"Geçen hafta belediyelerimizi ziyaret ettik. Kayyımları süpürdükten sonra ilk ziyaretimizdi. Bir ferahlık, bir temizlik gelmiş. Halkımız mutlu. Biliyorsunuz kayyım zamanında belediye binalarının önünde bariyerler vardı, karakola, garnizona çevrilmişlerdi. Bunlardan kurtulduk. Bunlar yine de bu garnizon aklıyla çalışmaya devam ediyorlar. Belediyelerimize X-Ray cihazı koymuş suçlu arıyorlar. Bizden suçlu çıkmaz, suçlu arıyırsanız giden kayyımlara bakın. Yaptıkları hırsızlıklar ortada. Tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor arkadaşlarımız. Bize düşen onlara destek olmak. Hep birlikte bu mücadeleyi başaracağız.





Daha önce anlattım Van Kayyımı bizim halıyı götürmüştü. Daha getirmedi. Silopi'de daha ilginç bir durumla karşılaştık. Silopi'de hava çok sıcaktı. Belediyede klima çalışmıyor. Klimayı açalım dedim. Kayyım soğutma sistemini çalmış açamayız dediler.





İdil'e geçtik belediye binası yok. Yıktılar. Niye yıktılar, arsayı çalmak için. Bunlar hırsızlıkta sınır tanımıyorlar. Bu enkazı birlikte kaldıracağız. Tüm bunların hesabını da yargı önünde sormaya devam edeceğiz. Sur'a gittik. Biliyorsunuz kayyımlar sanat adına kültür adına ne varsa yasaklamıştı. Festivalleri de yasakladılar. Sur'da muhteşem bir konsere katıldık. Güzel şeyler de oluyor ama HDP'yle oluyor.''