Samanyolu Haber /Gündem / Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması /28 Kasım 2018 15:24

Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin olarak, söz konusu görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine değindi.

"Ben çok açıkça söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." diyen Karamollaoğlu, söz konusu görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyledi.

Görüşmede ittifak konusunun gündeme gelmediğine işaret eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Kanaatimizi de çok açık ve net olarak söyledik ki mahalli seçimler genel merkezler tarafından yapılacak ittifakların oluşturulacağı seçimler değildir. Biz daha önceden de ifade etmiştik, genel seçimlerdeki ittifak, adeta anayasanın bir zorlaması neticesinde yapılmış bir ittifaktı. Yüzde 10 barajı vardı, o barajı geçebilmek, alınan oyların daha fazla değer kazanmasını sağlayabilmek için böyle bir teşebbüste bulunulmuş ve adım atılmıştı."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, bu konuda yapılacak en basit işin asgari ücretten alınan verginin kaldırılması olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, bir soru üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Ümit ediyoruz ki kısa zamanda bu ortadan kaldırılır." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:18:02