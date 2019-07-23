Karamollaoğlu Çamlıca Camii hakkında konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Best FM’de ‘Konuşan Türkiye’ programında Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.





Karamollaoğlu; “İktidar, artık tükendi. Davutoğlu ile yayın yapan insanların, işlerine son verilmesi de bunu gösteriyor. İstanbul seçimler, artık bir ihtar oldu. Ben en fazla 200, 300 binlik bir fark bekliyordum. Ancak, seçim yenileme kararı, insanlarda büyük bir infial meydana getirdi. İşte bu, artık bir tükenmedir,” dedi.

KORKU İMPARATORLUĞU





Birçok kişinin, özellikle memur, esnaf veya iş adamının kime oy verdiğini asla söylemeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, “Türkiye, tam bir korku imparatorluğu yaşıyor. Herkes korkuyor. Kiminin bir beklentisi var, olmaz diye korkuyor. Kimisi de doğrudan doğruya korkuyor. Tüm toplumda bir endişe var. Bakın, sandıklara müdahale edildi denildi, ama kendilerinin müdahale ettiği anlaşıldı. Sonuç, bunu gösterdi. Ama insanlar, değiştiriyor. AK Parti, seçmen taşıdı otobüsler ile ama onlar oyunu İmamoğlu’na verdi. Ancak insanlar, bundan da korkuyor.” şeklinde konuştu.





“ÇAMLICA CAMİİ, İNSANLARIN ANASINI AĞLATTI”





Karamollaoğlu, daha önce yaptığı Çamlıca Camii çıkışına, bir yenisini de ekleyerek; “Oraya gidenlerin, tabir yerindeyse anası ağladı. Sırf biz, bir şey söyledik diye, o noktaya bir seferberlik ilan edildi. Ancak, insanlar sabah namazına yetişemedi. Trafik orada kilitlendi. İnsanları kilometrelerce mesafeden yürümek zorunda kaldı. Bu da insanları yordu. Ben, camiye karşı olabilir miyim? Ancak, o yapı, oraya gösteriş için yapıldı. O noktaya, konutta yapılsaydı, okulda yapılsaydı yine karşı olurdum. Çünkü, erişimi zor. İşte bu da israftır. Bana cevap vermek için oraya giden, Allah’ın indinde bir şey kazanamaz. Çünkü oraya Allah rızası için değil, bana cevap vermek için gittiler,” diye konuştu.





‘‘TÜRKİYE’DE DEİZMİN YÜKSELMESİNİN SEBEBİ İKTİDARDIR’’





Türkiye’de, deizm yükselişini üzülerek gördüğünü söyleyen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Bu gelişme, dindar ailelerin çocuklarında daha çok yaşanıyor. Bu, iktidarın sebep olduğu bir konudur. Eğer ki siz, dini değerleri ve dini temsil ettiğini söylerken ve sadece görüntüde bunu gerçekleştirirsen; bu sizin hayatınıza yansımaz ise o zaman olmuyor. Müslümanlık, namaz kılıp, oruç tutamak veya hacca gitmekten ibaret değildir. Adalet, çok önemlidir. Hz. Ali Efendimiz, buyuruyor ki, ‘devletin dini adalettir’ Türkiye’de bir dikta var. İşte, bu insanları da dinden uzaklaştırıyor. O sebeple bu iş, iktidarın sorumluluğundadır.” İfadelerini kullandı.