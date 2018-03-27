Samanyolu Haber /Ekonomi / Telekom'da görülmemiş kıyım olacak /27 Mart 2018 04:28

Telekom'da görülmemiş kıyım olacak

Türk Telekom’u satın aldıktan sonra aldığı kredileri ödeyemeyen Oger Grubu, şirket çalışanlarının yüzde 25’ini işten çıkarma kararı aldı.

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Lübnan siyasetinde etki sahibi Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi (STC) ile ortak olduğu Oger Telecom, AKP iktidarının özelleştirme politikası kapsamında 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın almış, satın alma işlemi Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) üzerinden yapılmıştı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4,75 milyar dolarlık krediyi ödeyemeyen Oger Grubu’nun finansal krizi büyüdü. Krizin faturası ise yine emekçilere kesildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Ömürhan Soysal, Türk Telekom Yönetim Kurulu’nun yakın zamanda eleman sayısında azaltmaya gidilmesi kararı aldığını açıkladı. Bu kapsamda çalışanların yüzde 25’inin işten çıkarılacağını belirten Soysal, “Bu çıkarmaların da hiçbir objektif kritere dayanmayan ‘düşük performans’ gerekçesine dayandırılacağı ifade edilmektedir” dedi.

ARIZA TESİS EKİPLERİ ATILACAK

İşten çıkarmaların kapsayacağı personelin içinde arıza tesis ekiplerinin de yer aldığının konuşulduğunu aktaran Soysal, ekiplerin birer kişiye indirilmesinin gündeme geldiğini ifade etti.

Emekliliği gelmiş deneyimli personelin de işten çıkarılacaklar listesinin başında olduğunu da kaydeden Soysal, “Deneyimli personelin işten el çektirilerek yerine yeni kadrolar alınması, tasfiye ve kadrolaşma tartışmalarının yanında ucuz emek arayışının açık bir göstergesidir. Ucuz emek istihdamı arayışı kısa vadede kârlı görünse de orta ve uzun vadede hem Türk Telekom, hem ülkemiz için büyük bir zafiyet anlamına gelmektedir” dedi.
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