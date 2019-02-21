Samanyolu Haber /Dünya / Telefonunun ışığını maximum kullanan kadının korneası delindi /21 Şubat 2019 16:44

Telefonunun ışığını maximum kullanan kadının korneası delindi

Tayvan'da, akıllı telefonunu iki yıldır maksimum ekran parlaklığında kullanan genç kadının korneasında yaklaşık 500 delik oluştu.

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Sputnik'in haberine göre ismi açıklanmayan 25 yaşındaki Chen soyadlı kadın, Tayvan'da sekreter olarak çalışıyordu.
Gerek işi için gerek sosyal hayatında cep telefonunu sık sık kontrol eden Chen'in telefonundaki ekran parlaklığı sürekli maksimum seviyedeydi.

Chen, telefonundan dizi izlerken bile cihazı maksimum ekran parlaklığında tuttuğunu belirtti.

Ancak, parlak ekranına alışan Chen, geçen yılın Mart ayında gözlerinde rahatsızlık hissetmeye başladı.

Sık sık kanlı gözlerle uyanmaya ve gün boyunca bulanık görmeye başlayan Chen, önce göz damlaları kullanmayı denese de işe yaramadığını görünce doktora başvurdu.

'GÖZÜNÜZÜ MİKRODALGAYA KOYMAK GİBİ'

İlk muayenede, Pingtung Fuying Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde profesör Hong Qiting, Chen'in gözlerindeki kan damarlarının tıkandığını ve sol korneası üzerindeki yaklaşık 500 küçük delik oluştuğunu keşfetti.
Durumunun daha da ağırlaşması üzerine hemen steroid tedavisine başlandı ve Chen'in üç gün içerisinde durumu düzelmeye başladı.

Chen'in gözündeki sorunun 2 senedir cep telefonunu maksimum parlaklıkta kullandığı için oluştuğu belirtildi.

Apple Daily'e konuşan Hong, genç kadının akıllı telefon ekranının 625 lümen parlaklığa sahip olduğunu ancak maksimum 300 lümende cihaz kullanılması gerektiğini belirtti. Profesör, özellikle karanlık bir odada bu kadar parlak ışığa bakmanın korneada çok ciddi hasarlar oluşturabileceğini söyledi.

Hong, bir telefonu böyle kullanmanın gözlerdeki etkisini ‘Gözünüzü mikrodalgaya koymak gibi bir şey' olarak tanımladı. 
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