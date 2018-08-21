Telefonların şarj ömürleri hakkında 'doğru' bilinen 5 yanlış









Hatta yanında powerbank taşıma zorunluluğu da hissedebiliyor çoğu kişi. Pil teknolojisi konusunda doğru bilinen yanlışlar da çok. Kullanıcılar bazı uygulamaların pil ömrünü uzattığı gibi arayışlar içinde de olabiliyor. Ancak bu ve benzer yöntemlerin işe yaramadığı da bir gerçek.





Webtekno'da ise pillerle ilgili doğru bilinen 5 yanlışa yer veriliyor:





1- Kullanmadığınız uygulamaları kapatmak şarj ömrünü uzatır: Kulağa ilk başta mantıklı gibi gelse de bu yöntem şarj ömrünün azalmasına neden olur. Eğer arka planda ‘çalışan’ uygulamaları kapatırsanız, cihazınız uygulamayı açmak için daha fazla güç harcamak zorunda kalacak. Dolayısı ile tasarrufunuz, zarar ile sonuçlanacak.





2- Telefonu geceleri şarjda bırakmak bataryaya zarar verir: Bu da en çok bilinen efsanelerden biridir. Aslına bakarsanız tamamen yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Yani en azından yıllar önce çıkan telefonlar için geçerliydi. Ancak günümüz akıllı telefonlarının hepsinde çok ciddi güç yönetim yazılımları bulunuyor. Dolayısı ile cihazınız %100 şarj olduğunda yazılım, prizden gelen akımı zaten kesiyor. Kablonun bağlı olup olmaması önemli değil.





















3- Batarya değişimi şarj ömrünü kesinlikle uzatır: Akıllı telefonlarda kullanılan bataryaların belirli ömürleri ve kapasiteleri vardır. Kapasitesi düşen bataryalar, şarj ömrünü ciddi şekilde etkiler. Bu durumda bataryaya değiştirmek, şarj ömrünün uzamasına yardımcı olur. Bununla birlikte batarya kapasitesi %3-5 düşen akıllı telefonlarda bataryaya değiştirmek gözle görülür bir değişikliğe neden olmaz.





4- Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını kapatmak şarj ömrünü uzatır: Bluetooth ve Wi-Fi standartları, kullanıldıklarında da kullanılmadıklarında da Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarının güç tüketmediğini söylüyor. Dolayısı ile şarj ömrünü birkaç dakika uzatmak için bağlantılarınızı kapatmak faydalı değildir. Bununla birlikte eğer kötü bir hücresel ağ bağlantısı olan yerde bulunuyorsanız telefonunuzu uçak moduna almak, şarj ömrünü ciddi şekilde uzatabilir.





5- Ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanması şarj ömrünü azaltır: Güneşli bir Ağustos gününde dışarıya çıktığınızda telefon ekranınızı görmekte zorlanabilirsiniz. Bu gibi bir durumda ekran parlaklığını maksimum seviyeye çekmek görüşünüzü biraz rahatlatabilir. Karanlık bir ortamda ise ekranınız fazla aydınlık gelecektir. Bu gibi bir durumda da ekran parlaklığını kısmak, göz sağlığınız için iyi olacaktır. Telefonunuzun işletim sistemi ve sensörler, ortama en uygun parlaklık ayarını seçerek akıllı telefonunuzu daha rahat kullanmanızı sağlar.





Telefon ışığını sürekli olarak minimumda tutmak, kullanım açısından zorluk çıkaracağından kayda değer bir şarj ömrü avantajı sağlamayacaktır.