Telefon rehberindeki isimleri nasıl tutuklama listesine dönüştürdüler

TR724'ten İlker Doğan'ın haberine göre yandaş medyanın ‘dua listesi’ dedikleri liste, telefon rehberinden başka bir şey değil.





İsim sırasına göre giden listede ‘şoför, Wifi, polis, Cihan Radyo ve Hüseyin Gülerce, tuvalet, Hilmi Türkmen’ gibi isimler de bulunuyor. Yandaş medya, kamuoyundan Fethullah Gülen’in, Bayaz Masa, Hüseyin Gülerce ya da wifinin cennete girmesi için dua ettiğine inanmasını istiyor! Listede ismi olmadığı halde tutuklananlar da var. Bu da soruşturmanın ‘telefon rehberi’ üzerinden yürütüldüğünün ispatı.







İktidar medyasının günlerdir ‘cennetlikler listesi’ diye duyurduğu excell dosyasının, telefon rehberi olduğu anlaşıldı. Söz konusu listeye ilişkin 4 Aralık’ta yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı, 47’si hiçbir somut suçlama olmaksızın sadece listede adları olduğu için tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Fethullah Gülen’in birinci sırada yer aldığı listenin örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı savundu. Listede 944 isim var. Söz konusu isimlerden 414’ü hakkında zaten sözde ‘f.tö’ soruşturması kapsamında işlem yapılmıştı. Gözaltı kararı çıkarılan 96 kişiden 54’ü gözaltına alındı.





HARDDİSK KAYNAK HOLDİNG’DE BULUNMUŞ!





Excell tablosunun bulunduğu harddisk Kaynak Holding’de yapılan aramada ele geçirildi. 944 kişinin isminin bulunduğu dosyanın telefon listesi olduğu açık. Zira o güne kadar holding bünyesinde çalışan ve ayrılmış onlarca isim var. Ulaştırma görevlilerinin, temizlik işçilerinin, aşçının, güvenlikten sorumlu kişilerin isimleri de listede sıfatlarıyla birlikte yer alıyor. ‘Şoför Can’ ya da ‘Ulaştırma Volkan bey’ gibi… Liste isim sırasına göre A’dan Z’ye uzayıp gidiyor. Ancak listenin başına M. Fethullah Gülen, onun altına ‘Şakirtler’ ve onun altına da ‘Nur Talebesi abi’ isimleri eklenmiş.





GÜLEN, ‘WİFİ’ İÇİN DUA ETMİŞ!







Başsavcılığın açıklaması ve pravdaların iddiasına göre söz konusu listede yer alan 944 kişi için Fethullah Gülen, isim isim dua ediyormuş. Öncelikle listede ‘polis’, ‘şoför’ gibi çok sayıda kısaltma var. Gülen, hangi şoför için dua edeceğini nereden bilecek? İkinci olarak listede örneğin Radyo Cihan, Wifi, tuvalet gibi isimler de var. Radyonun numarası ve wifinin şifresi kaydedilmiş. Başsavcılığın iddiasına göre Fethullah Gülen, Hüseyin Gülerce ya da wifinin cennete girmesi için de dua etmiş olmalı!





LİSTEDE ADI YOK AMA TUTUKLU





Soruşturma kapsamında tutuklananlardan bazılarının adı listede bile yok. Ancak söz konusu kişilere listede adı olduğu için tutuklandığı söyleniyor. Yargılamanın ilerleyen aşamalarında listenin ortaya çıkmasıyla iddianın doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Bu da soruşturmanın iddia edildiği gibi ‘dua listesi’nden değil telefon rehberleri üzerinden yapıldığını ispatlıyor.





NACİ BOSTANCI DA LİSTEDE





Bu arada listedeki isimlerden biri de AKP milletvekili olan Naci Bostancı. Zaman Gazetesi’nde yorum sayfalarında sürekli yazıları çıkan, Aksiyon’da makaleler kaleme alan Naci Bostancı’nın adı da söz konusu rehberde yer alıyor. Listede yer alan herkes soruşturulurken, Naci Bostancı’nın soruşturulmaması da dikkat çekici. Eğer o listede adınızın olması ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması için yeterli ise Bostancı, Gülerce, Türkmen gibi AKP’liler neden aynı iddialarla suçlanmıyor?





ERKAM AYTAV: O LİSTENİN SAHİBİNE ULAŞTIM





Tr724 yazarı ve 30 Dakika programı yapımcısı Erkam Tufan Aytav, telefon rehberinin sahibi olan Kaynak Holding çalışanına ulaştığını söyledi. YouTube kanalında konuya ilişkin bilgileri paylaşan Aytav, söz konusu çalışanın, 2014 senesinde umreye giderken rehberden bakarak arkadaşlarına ismen dua etmek için telefon rehberini excel’e aktardığını, savcılığın üzerinde senaryolar yazdığı listenin bundan ibaret olduğunu söylediğini aktardı. Yandaş medyanın ‘Cennetlikler listesi ele geçirildi’ diye haber yaptığı rehberde kendi isminin de olduğunu belirten Aytav, savcı ve hakimlere çağrı yaptı: Madem öyle listede kim varsa cezaevine koyun. Hatta Beyaz Masa’yı da tutuklayın!





Tr724 / İlker Doğan