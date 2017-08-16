Samanyolu Haber /Dünya / 'Tekrar Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' diyen Daniel Craig kararından döndü /16 Ağustos 2017 11:15

'Tekrar Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' diyen Daniel Craig kararından döndü

Son filmi 'James Bond Spectre'den sonra verdiği bir röportajda 'Tekrar Bond olmaktansa bileklerini kesmeyi tercih edeceğini' söyleyen oyuncu İngiliz aktör Daniel Craig'in kararından döndü. Aylardır devam eden spekülasyonlara nokta koyan Craig, 2019'da vizyona girecek yeni James Bond filminde ünlü ajanı canlandıracağını doğruladı.

'Tekrar Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' diyen Daniel Craig kararından döndü

Craig, 5. kez James Bond'u canlandıracağını açıkladı. Ünlü aktör açıklamasını ABD'de Stephen Colbert'in 'The Late Show' adlı programına konuk olduğu sırada yaptı.

'BU KONUDA BİRAZ AĞZI SIKI DAVRANDIM'

Serinin 2019'da vizyona girecek 25. filminde 007'yi canladıracak olan Craig "Bu konuda biraz ağzı sıkı davrandım. Tüm gün boyunca röportajlar veriyordum ve insanlar bana bunu soruyordu. Çekingen olmayı tercih ettim. Ama eğer doğruları konuşacaksam sana söylemeliymişim gibi hissediyorum" dedi.

Craig ardından Colbert'in "Burada müjdeyi verebiliriz o zaman. Daniel Craig, James Bond olarak dönecek misin?" şeklindeki sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.

Craig'in yanıtı programın çekildiği stüdyoda da coşkuyla karşılandı.
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