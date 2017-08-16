'Tekrar Bond olmaktansa, bileklerimi keserim' diyen Daniel Craig kararından döndü

Craig, 5. kez James Bond'u canlandıracağını açıkladı. Ünlü aktör açıklamasını ABD'de Stephen Colbert'in 'The Late Show' adlı programına konuk olduğu sırada yaptı.





'BU KONUDA BİRAZ AĞZI SIKI DAVRANDIM'





Serinin 2019'da vizyona girecek 25. filminde 007'yi canladıracak olan Craig "Bu konuda biraz ağzı sıkı davrandım. Tüm gün boyunca röportajlar veriyordum ve insanlar bana bunu soruyordu. Çekingen olmayı tercih ettim. Ama eğer doğruları konuşacaksam sana söylemeliymişim gibi hissediyorum" dedi.





Craig ardından Colbert'in "Burada müjdeyi verebiliriz o zaman. Daniel Craig, James Bond olarak dönecek misin?" şeklindeki sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.





Craig'in yanıtı programın çekildiği stüdyoda da coşkuyla karşılandı.