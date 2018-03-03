Teknomarket devi 250 mağazasını kapatıyor

Kanada ve Meksika'da da hizmet veren Best Buy'ın bu kararı ekonomik gerekçelerle aldığı belirtiliyor. Bir iddiaya göre cep telefonu mağazalarının şirketin toplam gelirine katkısı sadece yüzde 1.







250 MAĞAZA 31 MAYIS'TA KAPANACAK





1000'den fazla mağazası bulunan teknoloji perakendecisinin işten çıkarmaya gitmesine de kesin gözüyle bakılırken bu konuda herhangi bir sayı verilmiş değil. 250 mağaza 31 Mayıs itibarıyla kapatacak.





Ülkenin en büyük elektronik perakendecilerinden biri olan Best Buy, geçtiğimiz sene 44 milyar dolar gelir açıklamıştı. Şirketin toplam binin üzerinde mağazası bulunuyor. Kapatma kararının sadece ABD operasyonunu kapsadığı belirtilirken Kanada'da bulunan 52 mağaza işlemeye devam edecek.





KAÇ KİŞİNİN İŞTEN ÇIKARILACAĞI AÇIKLANMADI





Öte yandan, kapatmalar nedeniyle kaç kişinin işten çıkarılacağı ise açıklanmadı ancak kapatılacak mağazaların operasyon giderlerinin büyüklere göre daha fazla olduğu biliniyor.





Personelden bazılarının diğer mağazalarda çalışmaya devam edeceği ancak işten çıkarılacak personelin tazminatlarının ödeneceği ve başka yerlerde iş bulmalarına yardımcı olunacağı belirtildi.